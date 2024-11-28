Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 ngõ 1 Đại học Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

- Biên tập ảnh, edit video (có thể quản lí thực tập sinh để hoàn thiện kho sản phẩm);

- Lên kế hoạch chi tiết chủ đề và chương trình tháng mới, sáng tạo và đề xuất các, các Campaign bắt kịp thị trường và xu thế hoặc mang tính dẫn đầu và khác biệt;

- Có kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên là một lợi thế

- Ưu tiên Tiếng Trung trình độ tương đương HSK5

- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tư duy sáng tạo và thẩm mỹ tốt

- Thành thạo chỉnh sửa ảnh, video cơ bản (PS, AI, Canva, Capcut, Camtasia...)

- Khởi điểm từ 8-12 tr, chưa bao gồm phụ cấp, lương trách nhiệm kèm theo

- Thưởng theo dự án, cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển rõ ràng

- Thưởng nóng, thưởng lễ, thưởng lương tháng 13, phụ cấp cơm trưa.

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

- Được hưởng các chế độ BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Được đi du lịch trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức.

