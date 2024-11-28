Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 ngõ 1 Đại học Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Biên tập ảnh, edit video (có thể quản lí thực tập sinh để hoàn thiện kho sản phẩm);
- Lên kế hoạch chi tiết chủ đề và chương trình tháng mới, sáng tạo và đề xuất các, các Campaign bắt kịp thị trường và xu thế hoặc mang tính dẫn đầu và khác biệt;

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên là một lợi thế
- Ưu tiên Tiếng Trung trình độ tương đương HSK5
- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tư duy sáng tạo và thẩm mỹ tốt
- Thành thạo chỉnh sửa ảnh, video cơ bản (PS, AI, Canva, Capcut, Camtasia...)

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT Thì Được Hưởng Những Gì

- Khởi điểm từ 8-12 tr, chưa bao gồm phụ cấp, lương trách nhiệm kèm theo
- Thưởng theo dự án, cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển rõ ràng
- Thưởng nóng, thưởng lễ, thưởng lương tháng 13, phụ cấp cơm trưa.
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.
- Được hưởng các chế độ BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
- Được đi du lịch trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 224 đường Nguyễn Trãi, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

