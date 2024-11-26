Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xa La, Hà Đông ...và 3 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Đạt được các mục tiêu doanh số bán hàng được giao.
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.
100% data nóng công ty
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
