Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xa La, Hà Đông ...và 3 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Thực hiện các hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Đạt được các mục tiêu doanh số bán hàng được giao.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

100% data nóng công ty

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh

Thu nhập từ 10-20tr ( Lương cứng: 6-8 tr + %doanh số + thưởng)

Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên, lễ tết,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

