Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH DATAPOT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DATAPOT
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH DATAPOT

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của khách hàng, học viên về các chương trình học.
Tư vấn và định hướng để giúp các học viên lựa chọn; đăng ký tham gia các khóa học phù hợp với nhu cầu và trình độ đầu vào của học viên.
Thực hiện công việc chăm sóc khách hàng, xây dựng niềm tin và hỗ trợ học viên hiện tại nhằm gia tăng số lượng học viên mới thông qua kênh giới thiệu và tái đăng kí học. Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho học viên.
Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả và phối hợp với quản lý xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc.
Thực hiện theo Nội quy, quy chế của Công ty và hỗ trợ các phòng ban khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kĩ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và yêu thích công việc bán hàng.
Ưu tiên ứng viên làm việc Fulltime từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên làm việc trong các Công ty/Trung Tâm hoặc các tổ chức Giáo Dục khác.
Ứng viên chưa có kinh nghiệm được đào tạo theo lộ trình tư vấn chuyên sâu.
Giọng nói dễ nghe, thu hút
Nhiệt huyết, máu lửa, cần cù, chịu khó, mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài.
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, hiểu biết về CNTT hay data là một lợi thế lớn.
Yêu thích lĩnh vực giáo dục và ngoại ngữ.

Tại CÔNG TY TNHH DATAPOT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cứng + % Com + Thưởng KPI
Thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, thưởng dự án, thưởng tháng 13 theo chính sách chung của Công ty.
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ theo quy định.
Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người thân theo chính sách chung của Công ty.
Được đào tạo chuyên sâu từ chuyên gia của DATAPOT. Được ưu tiên tham dự các khóa học Phân tích dữ liệu tại DATAPOT hoặc Công ty tạo điều kiện cho tham dự các khóa học phục vụ phát triển công việc.
Được làm việc với những đối tác thông minh và cực kỳ thông minh, giỏi và cực kỳ giỏi.
Môi trường trẻ, năng động và sáng tạo. Mọi ý tưởng, cách làm đều được lắng nghe và ghi nhận. Thu nhập tương xứng với kết quả và giá trị tạo ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DATAPOT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DATAPOT

CÔNG TY TNHH DATAPOT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Gardenia, 48 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội

