Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ Tín chấp & Thẻ tín dụng qua điện thoại của các KHCN có nợ quá hạn (0 - 90 ngày) tại VPBank, tiến hành các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ, yêu cầu KH tất toán khoản vay tại VPBank:

Thu thập thông tin cơ bản về các KH không trả nợ đúng hạn: hồ sơ vay, số dư trên tài khoản, tình trạng trả nợ tại thời điểm gọi, lịch trả nợ của KH và các thông tin cần thiết khác từ các bên liên quan với KH vay, ...;

Thực hiện các cuộc gọi điện thoại thuyết phục KH thanh toán khoản nợ quá hạn, tuân thủ kịch bản cuộc gọi theo đúng quy định;

Tìm hiểu khả năng thanh toán của KH và đưa ra phương án xử lý thích hợp; thương lượng với KH về phuơng án, phương pháp thanh toán nợ; theo dõi cho đến khi khách hàng hoàn tất quá trình trả nợ;

Phát hiện, kiểm tra và báo cáo cấp quản lý các trường hợp đặc biệt (gian lận, lừa đảo, ...);

Tuân thủ các chính sách và quy định, quy trình về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật;

Báo cáo về công tác xử lý nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tốt nghiệp các ngành Tài chính/Ngân hàng/Kinh tế/Luật hoặc các ngành khác có liên quan;

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Thu hồi nợ, Luật... là một lợi thế; hoặc ứng viên có tố chất phù hợp sẽ được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình làm việc;

Có tìm hiểu cơ bản về sản phẩm dịch vụ, các nhóm nợ của ngân hàng;

Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, ...

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn và cạnh tranh trong ngành Ngân hàng và Dịch vụ tài chính:

Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực. Lcb 11-13tr + phụ cấp + incentive

Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm;

Phụ cấp (ăn trưa, xăng xe, điện thoại, độc hại, thâm niên, ...);

Incentive theo hiệu quả làm việc;

Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm, ...

Đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng VPBank:

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (BH tai nạn 24/7, BH sức khỏe AON, BH người thân);

12 ngày nghỉ phép năm có hưởng lương, nghỉ chế độ có hưởng lương;Nghỉ vào các dịp Lễ/Tết theo quy định, nhận quà từ VPBank

Du lịch thường niên

Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng;

Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc; ...

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến: đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm, điều chỉnh lương ngoại lệ cho CBNV hoàn thành xuất sắc công việc;

Các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức chuyên ngành: đào tạo tân tuyển, đào tạo chuyên đề nội bộ, Công ty hỗ trợ chi phí cho các khoá ngắn hạn bên ngoài;

Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Ngân hàng: Hội thao VPBank (bóng đá, cầu lông, cờ vua,...); Cuộc thi Sing & Dance, Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.