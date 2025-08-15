Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Nhất Lâm, Lô H18

- 19 Ngõ 68 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Xác định nhu cầu tuyển dụng và thực hiện tuyển dụng khối F&B
Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng hiệu quả.
Khai thác CV trên các kênh tuyển dụng đang dùng
Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị công tác phỏng vấn (như sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn,...)
Thông báo kết quả phỏng vấn và chuẩn bị công tác nhận việc cho nhân sự mới
Lưu trữ thông tin hồ sơ nhân sự
Theo dõi và làm hợp đồng thử việc của nhân viên, CTV ở khối phụ trách

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Báo chí,....
Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng khối F&B
Tác phong chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tốt, dễ tạo được thiện cảm và ấn tượng tốt với ứng viên.
Kỹ năng quản lý thời gian, thiết lập và triển khai kế hoạch.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng như Ms.Word, Ms.Excel,...

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 11 – 13 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định.
Chế độ nghỉ Lễ, tết, phép năm,....
Thưởng các ngày Lễ, Tết, 30/4, 1/5, 2/9,... theo quy định của Công ty.
Lương tháng 13,14... theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Các hoạt động team building, workout,... giữa các phòng ban.
Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 376 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội

