Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên tư vấn tài chính

Mức lương
16 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Văn phòng S.Pace, 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

- Lên kế hoạch làm việc theo tuần/tháng/quý.
- Tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện, hội họp theo yêu cầu.
- Lập danh sách và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Lên giải pháp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo hiệu suất công việc, kết quả hoạt động.
- Tham gia các hoạt động nhóm, gắn kết đồng đội.

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 35.
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đằng/Đại học trở lên.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, tài chính, ngân hàng, nhân sự, marketing,... là một lợi thế.
- Có kỹ năng bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin vào bản thân, làm việc nhóm và có tinh thần trách nhiệm.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian/địa điểm làm việc linh hoạt.
- Lương cứng 6 triệu đồng kể cả không phát sinh doanh số.
- Bonus hoa hồng theo doanh số thực tế, dao động từ 10 - 24 triệu/tháng.
- Bonus thưởng doanh số theo tháng/quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

