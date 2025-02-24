Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Văn phòng S.Pace, 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

- Lên kế hoạch làm việc theo tuần/tháng/quý.

- Tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện, hội họp theo yêu cầu.

- Lập danh sách và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Lên giải pháp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo hiệu suất công việc, kết quả hoạt động.

- Tham gia các hoạt động nhóm, gắn kết đồng đội.

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 22 - 35.

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đằng/Đại học trở lên.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, tài chính, ngân hàng, nhân sự, marketing,... là một lợi thế.

- Có kỹ năng bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin vào bản thân, làm việc nhóm và có tinh thần trách nhiệm.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian/địa điểm làm việc linh hoạt.

- Lương cứng 6 triệu đồng kể cả không phát sinh doanh số.

- Bonus hoa hồng theo doanh số thực tế, dao động từ 10 - 24 triệu/tháng.

- Bonus thưởng doanh số theo tháng/quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin