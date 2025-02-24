Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại JobsGO Recruit
Mức lương
16 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Văn phòng S.Pace, 102C Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 16 - 30 Triệu
- Lên kế hoạch làm việc theo tuần/tháng/quý.
- Tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện, hội họp theo yêu cầu.
- Lập danh sách và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Lên giải pháp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
- Báo cáo hiệu suất công việc, kết quả hoạt động.
- Tham gia các hoạt động nhóm, gắn kết đồng đội.
Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 22 - 35.
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đằng/Đại học trở lên.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, tài chính, ngân hàng, nhân sự, marketing,... là một lợi thế.
- Có kỹ năng bán hàng, tư vấn, chăm sóc khách hàng là một lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin vào bản thân, làm việc nhóm và có tinh thần trách nhiệm.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian/địa điểm làm việc linh hoạt.
- Lương cứng 6 triệu đồng kể cả không phát sinh doanh số.
- Bonus hoa hồng theo doanh số thực tế, dao động từ 10 - 24 triệu/tháng.
- Bonus thưởng doanh số theo tháng/quý/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
