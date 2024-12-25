Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính, bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 45 tuổi

Trình độ: Cao đẳng và Đại học

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Hỗ trợ kinh doanh 12 -15 triệu + Hoa hồng + Thưởng

Đảm bảo thu nhập từ 12 triệu - Không áp KPI doanh số

Được đào tạo chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng và môi trường làm việc năng động.

Tham gia các chương trình thi đua với nhiều giải thưởng giá trị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

