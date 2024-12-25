Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính, bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.
Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 24 - 45 tuổi
Trình độ: Cao đẳng và Đại học

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Hỗ trợ kinh doanh 12 -15 triệu + Hoa hồng + Thưởng
Đảm bảo thu nhập từ 12 triệu - Không áp KPI doanh số
Được đào tạo chuyên nghiệp từ cơ bản đến nâng cao bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và môi trường làm việc năng động.
Tham gia các chương trình thi đua với nhiều giải thưởng giá trị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

