Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PASSION LINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PASSION LINK
- Hà Nội: 28 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Nhận data có sẵn để tư vấn. Tìm kiếm thêm khách có nhu cầu học pha chế, mở quán...
- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty: các khoá học, dịch vụ setup quán, sản phẩm nguyên liệu máy móc pha chế cho quán.
- Tư vấn lập bảng danh sách nguyên liệu máy móc cần mua để mở quán.
- Thu thập đánh giá khách hàng, báo cáo cấp trên.
- Trả lời tin nhắn của khách trên fanpages, zalo, gmail....
- Viết bài chăm sóc trang website và các trang online.
- Phụ giúp đồng đội phòng kinh doanh.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển hoặc tương đương, khả năng giải quyết vấn đề. Đặc biệt với các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn ở các trung tâm anh ngữ, bảo hiểm, bất động sản.
Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PASSION LINK Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Được nghỉ các ngày chủ nhật.
- Được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định.
- Được thưởng lương tháng 13.
- Thưởng thêm và tăng lương nếu làm tốt công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PASSION LINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI