Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PASSION LINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận data có sẵn để tư vấn. Tìm kiếm thêm khách có nhu cầu học pha chế, mở quán...

- Tư vấn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của công ty: các khoá học, dịch vụ setup quán, sản phẩm nguyên liệu máy móc pha chế cho quán.

- Tư vấn lập bảng danh sách nguyên liệu máy móc cần mua để mở quán.

- Thu thập đánh giá khách hàng, báo cáo cấp trên.

- Trả lời tin nhắn của khách trên fanpages, zalo, gmail....

- Viết bài chăm sóc trang website và các trang online.

- Phụ giúp đồng đội phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khả năng giao tiếp tốt: giọng nói dễ nghe, thuyết phục

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển hoặc tương đương, khả năng giải quyết vấn đề. Đặc biệt với các ứng viên có kinh nghiệm tư vấn ở các trung tâm anh ngữ, bảo hiểm, bất động sản.

Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PASSION LINK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7 - 10 triệu

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Được nghỉ các ngày chủ nhật.

- Được nghỉ các ngày lễ Tết theo quy định.

- Được thưởng lương tháng 13.

- Thưởng thêm và tăng lương nếu làm tốt công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH PASSION LINK

