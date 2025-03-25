Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế IEC làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: 165 Quang Trung, phường Quang Trung, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, khóa học của công ty.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc về quy trình đăng ký, học phí, lịch học…

Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.

Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng khác theo sự phân công của quản lý.

Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng tư vấn, giải quyết vấn đề tốt.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Kiến thức về giáo dục là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế IEC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Quốc tế IEC

