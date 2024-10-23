Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 57.LouisXII

- LK45, Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Khảo sát, lập các hồ sơ: Giấy phép môi trường, ĐTM, Báo cáo công tác BVMT. Tư vấn, lập báo cáo về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, tư vấn thực hiện tín chỉ cacbon theo Quy định pháp luật Việt Nam và thế giới Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan và các cơ quan nhà nước để hoàn thành hồ sơ thẩm định, cấp phép. Tham gia nghiên cứu hồ sơ pháp lý, tư vấn khách hàng về thủ tục pháp lý môi trường, thủ tục về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, ESG,...
Khảo sát, lập các hồ sơ: Giấy phép môi trường, ĐTM, Báo cáo công tác BVMT.
Tư vấn, lập báo cáo về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, tư vấn thực hiện tín chỉ cacbon theo Quy định pháp luật Việt Nam và thế giới
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan và các cơ quan nhà nước để hoàn thành hồ sơ thẩm định, cấp phép.
Tham gia nghiên cứu hồ sơ pháp lý, tư vấn khách hàng về thủ tục pháp lý môi trường, thủ tục về kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính, ESG,...

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Công nghệ môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường hoặc tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Thành thạo MS, sử dụng AutoCad cơ bản, đọc hiểu bản vẽ. Có kỹ năng sắp xếp công việc, logic, nhạy bén trong xử lý tình huống, trao đổi thông tin với khách hàng. Viết lách tốt, tự tin thuyết trình trước hội đồng. Có ngoại hình, giao tiếp tốt, có thể đi công tác xa ngắn ngày.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật hoặc Công nghệ môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường hoặc tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
Thành thạo MS, sử dụng AutoCad cơ bản, đọc hiểu bản vẽ.
Có kỹ năng sắp xếp công việc, logic, nhạy bén trong xử lý tình huống, trao đổi thông tin với khách hàng.
Viết lách tốt, tự tin thuyết trình trước hội đồng.
Có ngoại hình, giao tiếp tốt, có thể đi công tác xa ngắn ngày.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7-8 triệu Thu nhập = lương cứng + phụ cấp + % doanh thu Thưởng theo dự án Lương tháng 13, thưởng năm theo Tết âm lịch và các dịp lễ tết trong năm Team building, du lịch, nghỉ phép. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng Thứ 7 hàng tuần (8h - 12h, 13h30 - 17h30) Công tác phí, điện thoại riêng, bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật Xét tăng lương 10%/năm
Lương cứng: 7-8 triệu
Thu nhập = lương cứng + phụ cấp + % doanh thu
Thưởng theo dự án
Lương tháng 13, thưởng năm theo Tết âm lịch và các dịp lễ tết trong năm
Team building, du lịch, nghỉ phép.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng Thứ 7 hàng tuần (8h - 12h, 13h30 - 17h30)
Công tác phí, điện thoại riêng, bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Xét tăng lương 10%/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 405 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

