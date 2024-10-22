Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Tiếp nhận thông tin của khách hàng đã có nhu cầu nhận tiền hưu trí, tiền thuế tại Nhật Bản từ bộ phận Marketing. Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hình thức tư vấn: nhắn tin và gọi điện cho KH. Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan tới dịch vụ.
Tiếp nhận thông tin của khách hàng đã có nhu cầu nhận tiền hưu trí, tiền thuế tại Nhật Bản từ bộ phận Marketing.
Tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc và hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Hình thức tư vấn: nhắn tin và gọi điện cho KH.
Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc liên quan tới dịch vụ.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, dưới 27 tuổi chưa lập gia đình (từ 2003 – 1998). Không yêu cầu kinh nghiệm. Có Laptop cá nhân để làm việc. Có kỹ năng giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương, nói ngọng. Sẵn sàng làm việc thêm giờ trong tuần
Nữ, dưới 27 tuổi chưa lập gia đình (từ 2003 – 1998).
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có Laptop cá nhân để làm việc.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương, nói ngọng.
Sẵn sàng làm việc thêm giờ trong tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng: Lương cứng 6.000.000 + Hoa hồng + Lương tăng ca (nếu có) Kết thúc 2 tháng thử việc, sẽ ký hợp đồng chính thức chế độ như sau:
Thử việc 2 tháng: Lương cứng 6.000.000 + Hoa hồng + Lương tăng ca (nếu có)
Kết thúc 2 tháng thử việc, sẽ ký hợp đồng chính thức chế độ như sau:
Thu nhập: LCB 6.000.000Đ + Trợ cấp + Phụ cấp doanh số + Hoa hồng + Lương tăng ca (nếu có), lương cứng 7.000.000đ nếu kết quả công việc đạt yêu cầu.
Tăng ca 50.000đ/giờ (nếu có). Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng. Phụ cấp doanh số 1.200.000đ/tháng khi đáp ứng điều kiện công việc. Trợ cấp 1.000.000 – 3.000.000đ/tháng nếu cam kết gắn bó với doanh nghiệp. Thưởng doanh số theo tháng/quý/năm dành cho nhân viên có hiệu suất công việc cao. Đóng BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ. Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác... theo quy định Công ty. Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương cứng đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc. Tham gia công đoàn thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ... đầy đủ. Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm. Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Tăng ca 50.000đ/giờ (nếu có).
Phụ cấp thâm niên 6 tháng/lần: mỗi lần + 500.000đ vào lương hàng tháng.
Phụ cấp doanh số 1.200.000đ/tháng khi đáp ứng điều kiện công việc.
Trợ cấp 1.000.000 – 3.000.000đ/tháng nếu cam kết gắn bó với doanh nghiệp.
Thưởng doanh số theo tháng/quý/năm dành cho nhân viên có hiệu suất công việc cao.
Đóng BHXH-BHYT-BHTN đầy đủ.
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác... theo quy định Công ty.
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần, tăng lương cứng đột xuất khi đạt thành tích xuất sắc.
Tham gia công đoàn thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ... đầy đủ.
Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm.
Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOME TREND

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

