Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN DUY VILLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 149 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực tổng đài chăm sóc khách hàng, fanpage. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh của khách hàng. Chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm làm CSKH ,telesale, lễ tân nhà hàng khách sạn Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống. Có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN DUY VILLA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng (thỏa thuận theo năng lực) + Hoa hồng. Thử việc 2 tháng. Được hưởng hoa hồng khi tư vấn dịch vụ cho KH thành công. Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN DUY VILLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.