Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn các thủ tục về pháp luật môi trường.
- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường;
- Lập hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm, lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ và các hồ sơ môi trường khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành môi trường.
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn - viết hồ sơ môi trường (hoặc đã thực hiện trên 3 - 5 hồ sơ GPMT, ĐTM).
- Thành thạo MS, sử dụng AutoCad cơ bản, đọc hiểu bản vẽ.
- Có kỹ năng sắp xếp công việc, logic, nhạy bén trong xử lý tình huống.
- Có khả năng thuyết trình, giao tiếp với khách hàng.

Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương cứng 10-15 triệu/ tháng + Thưởng theo dự án (tuỳ năng lực/kinh nghiệm, sẽ trao đổi và thỏa thuận khi phỏng vấn)
- Team building, tham quan du lịch hàng năm.
- Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo Luật Lao Động Việt Nam.
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 9, ngách 16, ngõ 321 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

