Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tư vấn các thủ tục về pháp luật môi trường.

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);

- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường;

- Lập hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm, lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ và các hồ sơ môi trường khác.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành môi trường.

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn - viết hồ sơ môi trường (hoặc đã thực hiện trên 3 - 5 hồ sơ GPMT, ĐTM).

- Thành thạo MS, sử dụng AutoCad cơ bản, đọc hiểu bản vẽ.

- Có kỹ năng sắp xếp công việc, logic, nhạy bén trong xử lý tình huống.

- Có khả năng thuyết trình, giao tiếp với khách hàng.

Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương cứng 10-15 triệu/ tháng + Thưởng theo dự án (tuỳ năng lực/kinh nghiệm, sẽ trao đổi và thỏa thuận khi phỏng vấn)

- Team building, tham quan du lịch hàng năm.

- Hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo Luật Lao Động Việt Nam.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

