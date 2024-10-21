Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 191, quốc lộ 21B, tổ 3, Thị Trấn Kim Bài, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng đa kênh (Telesales, Facebook, Zalo, Offline...).
- Tư vấn, tuyển sinh các khoá học Tiếng Anh của Trung tâm.
- Nắm rõ nội quy của Trung tâm và quy trình tư vấn khách hàng, nghiên cứu, cập nhật đầy đủ, chính xác về các khóa học của Trung tâm.
- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên, phụ huynh.
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng đang học tại Trung tâm.
- Thu học phí, viết biên lai đóng tiền cho học viên.
- Làm việc theo nhóm, triển khai các hoạt động thu thập thông tin khách hàng.
- Phối hợp cùng các phòng ban thực hiện các chiến dịch Marketing nhằm thu hút, tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc
- Thời gian làm việc: Làm 6 ngày, off 1 ngày.
- Giờ làm việc: Ca sáng 8:00 - 18:00 (nghỉ trưa 11:30 - 14:00) hoặc Ca chiều: 14:00 - 20:30 (làm tối thiểu 3 buổi tối/tuần).
- Làm full các Ca chiều sẽ có thêm phụ cấp làm việc.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ Cao đẳng/Đại học.
- Độ tuổi: 21 – 35.
- Giao tiếp tốt, xử lý tình huống khéo léo.
- Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Sử dụng thành tạo tin học văn phòng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 - 8 triệu (Tùy theo năng lực)
- Thưởng nóng + Thưởng doanh số cá nhân + Thưởng doanh số team. Thưởng hoa hồng lên đến 10%. Thu nhập từ 10 - 30 triệu
Thưởng hoa hồng lên đến 10%
Thu nhập từ 10 - 30 triệu
- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.
- Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại.
- Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát hằng năm.
- Được thưởng nhân các ngày lễ, tết và các sự kiện đặc biệt.
- Được xét tăng lương sau 3/6/12 tháng dựa theo năng lực làm việc, thâm niên và mức độ đóng góp cho công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BOM GROUP

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 191, quốc lộ 21B, tổ 3, Thị Trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

