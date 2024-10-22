Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON
- Hà Nội: Văn Quán, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Viết hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo khai thác nước, giấy phép môi trường, các báo cáo liên quan đến dịch vụ môi trường khác.
Khảo sát hiện trạng khu vực dự án, kiểm tra, bảo vệ hồ sơ môi trường cho dự án.
Tư vấn thủ tục pháp lý về môi trường dự án.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh chu trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập.
- Năng động, cầu tiến, tinh thần tập thể cao.
- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có kinh nghiệm là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON Thì Được Hưởng Những Gì
(lương có thể đề xuất theo năng lực của ứng viên sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
