Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Viết hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo khai thác nước, giấy phép môi trường, các báo cáo liên quan đến dịch vụ môi trường khác.

Khảo sát hiện trạng khu vực dự án, kiểm tra, bảo vệ hồ sơ môi trường cho dự án.

Tư vấn thủ tục pháp lý về môi trường dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thủy văn, thủy văn môi trường, môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, quản lý môi trường,...

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh chu trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập.

- Năng động, cầu tiến, tinh thần tập thể cao.

- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có kinh nghiệm là một lợi thế.

Quyền Lợi

- Lương: Cơ bản (8.000.000 – 12.000.000 VNĐ) + Thưởng hoàn thành công việc (theo hồ sơ thực hiện) (lương có thể đề xuất theo năng lực của ứng viên sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) - Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật - Thưởng Tết tháng 13 và các ngày lễ - Được hưởng các chế độ, phụ cấp ăn trưa, chi phí công tác, chính sách về các ngày lễ tết, tham quan du lịch hàng năm (tối thiểu 1 lần/năm),... theo quy định của công ty. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng của bản thân. - Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

(lương có thể đề xuất theo năng lực của ứng viên sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

