Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON

Nhân viên Tư vấn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn Quán, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Viết hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo khai thác nước, giấy phép môi trường, các báo cáo liên quan đến dịch vụ môi trường khác. Khảo sát hiện trạng khu vực dự án, kiểm tra, bảo vệ hồ sơ môi trường cho dự án. Tư vấn thủ tục pháp lý về môi trường dự án.
Viết hồ sơ môi trường: báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo khai thác nước, giấy phép môi trường, các báo cáo liên quan đến dịch vụ môi trường khác.
Khảo sát hiện trạng khu vực dự án, kiểm tra, bảo vệ hồ sơ môi trường cho dự án.
Tư vấn thủ tục pháp lý về môi trường dự án.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thủy văn, thủy văn môi trường, môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, khoa học môi trường, quản lý môi trường,...
- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉnh chu trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập.
- Năng động, cầu tiến, tinh thần tập thể cao.
- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng có kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Cơ bản (8.000.000 – 12.000.000 VNĐ) + Thưởng hoàn thành công việc (theo hồ sơ thực hiện) (lương có thể đề xuất theo năng lực của ứng viên sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) - Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật - Thưởng Tết tháng 13 và các ngày lễ - Được hưởng các chế độ, phụ cấp ăn trưa, chi phí công tác, chính sách về các ngày lễ tết, tham quan du lịch hàng năm (tối thiểu 1 lần/năm),... theo quy định của công ty. - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng của bản thân. - Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
(lương có thể đề xuất theo năng lực của ứng viên sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ENVICON

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tu-van-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job220988
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 17 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ALEGA
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ALEGA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH WESAAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH WESAAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Công ty TNHH WESAAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và du lịch Amasia Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 17 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ALEGA
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH ALEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ALEGA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần ATG Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ATG Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ VPS
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH GOLFASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GOLFASIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VINARA GROUP
9 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ AVATEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dịch Vụ Truyền Thông Và Du Lịch TNT Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Viễn Bằng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Viễn Bằng
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUÂN BÌNH
5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BIM Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần BIM Hà Nội
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY PHẦN MỀM QUASOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTREKKING
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Nhân lực Thuận Thảo
6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đào tạo ASK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hệ thống giáo dục Mỹ - AES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Hệ thống giáo dục Mỹ - AES
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH Y TẾ HẢI LÊ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH xây dựng và PTTNMT Thành Công
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VTC Academy Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Đại Việt
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH IAM TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH IAM TRAVEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Bất động sản Ita Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 8 Triệu Công ty CP Vacxin Việt Nam Pro Company
7.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm