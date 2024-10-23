Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh
- Hà Nội: Chung cư Empire City 05 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2 ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Hỗ trợ sơ chế thực phẩm rau, chủ, quả, thịt, cá, hải sản,...
Hỗ trợ khi khách vào cửa hàng
Kiểm tra hàng hóa, sản phẩm (Hạn sử dụng, số lượng,...)
Nhận hàng và kiểm tra hàng từ nhà cung cấp
Làm các món rau, củ, quả theo công thức
Dọn dẹp vệ sinh
Sắp xếp hàng hóa, quầy kệ
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không ngại các công việc về sơ chế
Trung thực
Chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên ứng viên ở khu vực quận 2, quận 9, quận 1, Bình Thạnh,...
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương thử việc + phụ cấp + thưởng
Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH
Review tăng lương từ 6 tháng - 1 năm
Cơ hội thăng tiến tốt trong ngành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
