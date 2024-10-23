Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Empire City 05 Trần Bạch Đằng, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận 2 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ sơ chế thực phẩm rau, chủ, quả, thịt, cá, hải sản,... Hỗ trợ khi khách vào cửa hàng Kiểm tra hàng hóa, sản phẩm (Hạn sử dụng, số lượng,...) Nhận hàng và kiểm tra hàng từ nhà cung cấp Làm các món rau, củ, quả theo công thức Dọn dẹp vệ sinh Sắp xếp hàng hóa, quầy kệ

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Không ngại các công việc về sơ chế Trung thực Chịu khó, có trách nhiệm trong công việc Ưu tiên ứng viên ở khu vực quận 2, quận 9, quận 1, Bình Thạnh,...

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương thử việc + phụ cấp + thưởng Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH Review tăng lương từ 6 tháng - 1 năm Cơ hội thăng tiến tốt trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bầu Trời Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.