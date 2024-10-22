Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 60 Triệu

Mức lương 15 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 60 Triệu

- Tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ, quy trình, kịch bản đã có sẵn

- Gọi điện, tư vấn dịch vụ theo nhu cầu, tình trạng Khách hàng...

- Chăm sóc, đàm phán, thuyết phục Khách hàng

- Đặt lịch thăm khám cho khách hàng

- Cấp nhật thông tin Khách hàng, đơn hàng vào hệ thống

- Kết hợp với bộ phận tại cơ sở trong việc đưa đón khách hàng, kiểm soát hóa đơn

- Phối hợp với bộ phận check page trong việc phân chia, tiếp nhận số, data khách hàng.

- Báo cáo định kỳ theo quy định.

Với Mức Lương 15 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Có laptop làm việc

- Có kinh nghiệm telesale giáo dục, bất động sản, mỹ phẩm, thẩm mỹ,....

- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, kiên trì, chăm chỉ

- Kỹ năng giao tiếp, nắm bắt tâm lý Khách hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB 7tr + Phụ cấp ăn ca 500k + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng (nếu có) => Đảm bảo thu nhập từ 15tr đến 60tr+++ - Data KH đã có sẵn - BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... - Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... - Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP

