Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Phạm Ngũ Lão, Xuân Dục, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống thiết bị xử lý nước nấu, nước thải theo quy định. Nhận, Kiểm tra phụ gia, hóa chất thuộc khu vực xử lý nước (Nước nấu, nước thải). Vận hành, kiểm soát việc bổ sung phụ gia, hóa chất từng công đoạn trong quá trình xử lý nước. Vệ sinh thiết bị, nhà xưởng khu vực xử lý nước theo định kỳ. Kiểm tra, xử lý các sự cố thông thường trong ca và báo cáo Tổ trưởng/ Trưởng ca các sự cố bất thường của máy móc để phối hợp với tổ bảo trì. Báo cáo công việc theo quy định. Thời gian làm việc: 6h-14h, 14h-22h, 22h-6h (Xoay ca). Địa điểm làm việc: Đường Phạm Ngũ Lão, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Vận hành hệ thống thiết bị xử lý nước nấu, nước thải theo quy định.

Nhận, Kiểm tra phụ gia, hóa chất thuộc khu vực xử lý nước (Nước nấu, nước thải).

Vận hành, kiểm soát việc bổ sung phụ gia, hóa chất từng công đoạn trong quá trình xử lý nước.

Vệ sinh thiết bị, nhà xưởng khu vực xử lý nước theo định kỳ.

Kiểm tra, xử lý các sự cố thông thường trong ca và báo cáo Tổ trưởng/ Trưởng ca các sự cố bất thường của máy móc để phối hợp với tổ bảo trì.

Báo cáo công việc theo quy định.

Thời gian làm việc: 6h-14h, 14h-22h, 22h-6h (Xoay ca).

Địa điểm làm việc: Đường Phạm Ngũ Lão, Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Hóa, Hóa Lý, Hóa Sinh, Hóa Thực Phẩm. Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc xử lý nước. Tư duy tập trung vào kết quả. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt. Khả năng làm việc dưới áp lực và tuân thủ kỷ luật công việc.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Hóa, Hóa Lý, Hóa Sinh, Hóa Thực Phẩm.

Có từ 1 năm kinh nghiệm trong việc xử lý nước.

Tư duy tập trung vào kết quả.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Khả năng làm việc dưới áp lực và tuân thủ kỷ luật công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 10-15 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực). Review lương 1-2 lần/năm xét theo kết quả công việc (KPI). Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty. Thưởng kinh doanh, lễ Tết, sinh nhật... Du lịch nghỉ mát, teambuilding theo quy định của công ty. Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài công ty. Tham gia BHXH, Nghỉ phép năm, lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định của Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Ca đêm lương 130%, phụ cấp ăn ca 35.000/ngày. Nhận lương ngày 5-10 hàng tháng.

Thu nhập từ: 10-15 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực).

Review lương 1-2 lần/năm xét theo kết quả công việc (KPI).

Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty.

Thưởng kinh doanh, lễ Tết, sinh nhật...

Du lịch nghỉ mát, teambuilding theo quy định của công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài công ty.

Tham gia BHXH, Nghỉ phép năm, lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Ca đêm lương 130%, phụ cấp ăn ca 35.000/ngày.

Nhận lương ngày 5-10 hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin