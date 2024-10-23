Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: Khu công nghiệp Trà Kha, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận yêu cầu gia công từ trưởng xưởng/ tổ trưởng vận hành máy tự động, đảm bảo việc hiểu rõ sản phẩm và dự án đang triển khai.

- Đọc và nắm bắt những yêu cầu bản vẽ, Nhận biết đuợc bản vẽ, có so sánh với những bản vẽ chuẩn theo qui định. Nếu có sai sót phải báo ngay cho quản lý.

- Gia công chi tiết cơ khí theo đúng qui trình, đúng theo định mức qui định của công ty. Kiểm tra chi tiết trước, sau khi gia công và xác nhận.

- Chuyển giao chi tiết đến công đọan kế tiếp, chuyển chi tiết đến đúng nơi qui định ở khâu kế tiếp. Có xác nhận số lượng và chất lượng. Chuyển phế liệu đến đúng nơi qui định.

- Bảo quản cẩn thận các công cụ dụng cụ làm việc, sắp đặt đúng theo yêu cầu.

- Phân loại, sắp xếp sản phẩm theo tiêu chuẩn.

- Vệ sinh khu vực làm việc sau mỗi ca/định kỳ theo quy định.

- Không thực hiện các công việc kém an toàn hoặc chưa có đủ kiến thức để thực hiện công việc đó, cần thiết xin ý kiến chỉ đạo từ người phụ trách, luôn Làm việc với khẩu hiệu: “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT”.

- Thực hiện các quy trình công việc, tuân thủ nội qui công ty, nội quy nhà máy.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên

- Trình độ chuyên môn: chuyên ngành kỹ thuật cơ khí/điện/tự động hóa.

- Trình độ vi tính: biết sử dụng máy tinh tính, sử dụng phần mềm thiết kế chuyên ngành.

- Trình độ ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành là ưu thế.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.

- Có kiến thức trong ngành cơ khí chế tạo máy, tự động hóa.

- Có kỹ năng giải quyết linh hoạt các vấn đề liên quan kỹ thuật.

- Có kiến thức về gia công trên máy CNC.

- Có kỹ năng nhìn nhận phân tích vấn đề tốt, tính sáng tạo cao.

- Cầu tiến, không ngại va chạm, tính thực tiễn cao.

- Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp thời gian làm việc.

- Có kỹ năng truyền đạt thông tin tốt (nghe, nói, viết).

- Có kỹ năng tốt làm việc nhóm, xây dựng quan hệ làm việc tập thể.

- Cẩn thận, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca và đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN

- Chế độ phúc lợi đầy đủ

- Thưởng tháng 13

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

