Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - Đắk Lắk - Hà Nội - Cà Mau ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Vị trí: Đại diện nhãn hàng Asta tại các tỉnh, thành phố (Quảng Ngãi, Gia Lai, ĐakLak, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, Tiền Giang, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Thanh Hóa,...)

- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Asta Healthcare USA đến với cán bộ y tế và các khách hàng tiềm năng.

- Triển khai thực hiện kế hoạch Kinh doanh của công ty.

- Thu thập, phản hồi thông tin về thị trường, đề xuất các giải pháp phát triển nhãn hàng Asta tại thị trường được phụ trách.

- Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Đại diện Asta giải quyết các công việc giữa Asta và khách hàng.

- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

- Phạm vi hoạt động: địa bàn cụ thể được thống nhất khi tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; ưu tiên các ngành Dược, Y tế, Kinh tế.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày và thuyết phục khách hàng.

- Trung thực và chủ động trong công việc.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, dược phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và phụ cấp: từ 12 – 15 triệu/tháng.

- Thưởng theo KPI.

- Chế độ thưởng và các phúc lợi khác của công ty.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

