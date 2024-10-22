Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- Đắk Lắk

- Hà Nội

- Cà Mau ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Vị trí: Đại diện nhãn hàng Asta tại các tỉnh, thành phố (Quảng Ngãi, Gia Lai, ĐakLak, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, Tiền Giang, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Nam, Thanh Hóa,...)
Vị trí: Đại diện nhãn hàng Asta tại các tỉnh, thành phố
- Giới thiệu, quảng bá sản phẩm của Asta Healthcare USA đến với cán bộ y tế và các khách hàng tiềm năng.
- Triển khai thực hiện kế hoạch Kinh doanh của công ty.
- Thu thập, phản hồi thông tin về thị trường, đề xuất các giải pháp phát triển nhãn hàng Asta tại thị trường được phụ trách.
- Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Đại diện Asta giải quyết các công việc giữa Asta và khách hàng.
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.
- Phạm vi hoạt động: địa bàn cụ thể được thống nhất khi tuyển dụng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; ưu tiên các ngành Dược, Y tế, Kinh tế.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày và thuyết phục khách hàng.
- Trung thực và chủ động trong công việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, dược phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và phụ cấp: từ 12 – 15 triệu/tháng.
- Thưởng theo KPI.
- Chế độ thưởng và các phúc lợi khác của công ty.
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA

CÔNG TY CỔ PHẦN ASTA HEALTHCARE USA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D1, D2, D6,D7&D8 KCN Hòa Hiệp 1, Đông Hòa, Phú Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

