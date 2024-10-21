Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: 315 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

- Thực hiện các công tác hành chính: Giấy tờ, văn bản, các quyết định

- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự

- Xây dựng quy chế, quy định, chế độ chính sách phù hợp cho Công ty và cán bộ nhân viên

- Đánh giá, khen thưởng, đề bạt củng như kỷ luật nhân viên

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/ nữ 25 - 40 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Luật, Quản trị,...

- Kinh nghiệm: có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có khả năng quản lý, giải quyết công việc

- Có khả năng thuyết trình, đào tạo, làm việc nhóm

- Tính trách nhiệm, chịu được áp lực cao

- Có tầm nhìn chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức, hướng Công ty vươn đến Tập Đoàn lớn mạnh

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8tr- trên 12tr/ tháng

- Làm việc 6 ngày/ tuần

- Được tham gia Bảo Hiểm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà Nước: BHXH, BHYT, BHTN

- Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định Công ty

- Là nhân viên Công Ty dẫn đầu về tính chuyên nghiệp như:

+ Sử dụng công nghệ tiên tiến, phần mềm hiện đại

+ Hàng hóa dẫn dầu toàn cầu

+ Có sẵn lượng khách hàng tiềm năng

+ Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT

