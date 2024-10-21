Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu: 315 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 5, Tp. Bạc Liêu, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các công tác hành chính: Giấy tờ, văn bản, các quyết định
- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự
- Xây dựng quy chế, quy định, chế độ chính sách phù hợp cho Công ty và cán bộ nhân viên
- Đánh giá, khen thưởng, đề bạt củng như kỷ luật nhân viên
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ 25 - 40 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành: Luật, Quản trị,...
- Kinh nghiệm: có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có khả năng quản lý, giải quyết công việc
- Có khả năng thuyết trình, đào tạo, làm việc nhóm
- Tính trách nhiệm, chịu được áp lực cao
- Có tầm nhìn chiến lược, năng lực tham mưu, tổ chức, hướng Công ty vươn đến Tập Đoàn lớn mạnh

Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8tr- trên 12tr/ tháng
- Làm việc 6 ngày/ tuần
- Được tham gia Bảo Hiểm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà Nước: BHXH, BHYT, BHTN
- Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định Công ty
- Là nhân viên Công Ty dẫn đầu về tính chuyên nghiệp như:
+ Sử dụng công nghệ tiên tiến, phần mềm hiện đại
+ Hàng hóa dẫn dầu toàn cầu
+ Có sẵn lượng khách hàng tiềm năng
+ Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT

CÔNG TY TNHH SX-TM TÍN PHÁT VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 315, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

