Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE làm việc tại Bạc Liêu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: Siêu thị WinMart Bạc Liêu - Khu TTTM Bạc Liêu, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, thay thế các trang thiết bị, hệ thống máy móc trong khu vực Siêu thị phụ trách; Hệ thống lưu trữ điện UPS, Hệ thống tự động cấp điện cho tất cả các thiết bị như đèn chiều sáng, máy móc khu chế biến, hệ thống thông gió hút bụi, hệ máy nén trung tâm của hệ thống lạnh thực phẩm.

- Thực hiện bảo hành định kỳ cho toàn bộ trang thiết bị máy móc sử dụng cho vận hành siêu thị. Thực hiện theo nhiệm vụ bảo trì, bảo dưỡng chung của Tòa nhà.

- Phối hợp với các đối tác bên ngoài để sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, đảm bảo các máy móc thiết bị trong Siêu thị vận hành tốt.

- Cải thiện, nâng cấp các trang thiết bị phù hợp với yêu cầu hoạt động của Siêu thị

- Xử lý các sự cố về liên quan đến kỹ thuật và điện

- Theo dõi công tác về ATLĐ- VSLĐ, PCCC tại siêu thị.

- Làm việc 8 tiếng/ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong công tác kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng.

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cơ bản +Phụ cấp + Tháng lương T13 + Thưởng thành tích năm Cơ hội được đào tạo và thăng tiến lên các vị trí Tổ trưởng Kỹ thuật Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BH Sức khỏe Bảo Việt và khám sức khỏe định kỳ dành riêng cho CBNV Masan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP WINCOMMERCE

