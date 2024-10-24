Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hoà - Bến Tre - Đồng Tháp ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Mở rộng thị trường kênh GT, đi thị trường tìm kiếm và bán sản phẩm Bếp điện từ, máy hút mùi đến khách hàng. Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng. Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng. Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.

Mở rộng thị trường kênh GT, đi thị trường tìm kiếm và bán sản phẩm Bếp điện từ, máy hút mùi đến khách hàng.

Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng.

Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Không yêu cầu kinh nghiệm Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng nổ nhiệt huyết có ý chí cầu tiến Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng nổ nhiệt huyết có ý chí cầu tiến

Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000+ Doanh số => Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 vnd/tháng Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định. Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chính sách công ty....

Lương cứng: 7.000.000+ Doanh số => Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 vnd/tháng

Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.

Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chính sách công ty....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin