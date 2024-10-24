Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
- Khánh Hòa:
- Khánh Hoà
- Bến Tre
- Đồng Tháp ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Mở rộng thị trường kênh GT, đi thị trường tìm kiếm và bán sản phẩm Bếp điện từ, máy hút mùi đến khách hàng.
Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng.
Chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng.
Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng nổ nhiệt huyết có ý chí cầu tiến
Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000+ Doanh số => Thu nhập từ 9.000.000 - 12.000.000 vnd/tháng
Tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chính sách công ty....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
