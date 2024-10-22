Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: - Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhập báo cáo sản xuất từ các tổ sản xuất (báo cáo 1 lần/ ngày) Lập phiếu điều chuyển vật tư theo yêu cầu các tổ sản xuất (báo cáo 1 lần/ tuần). In, phát hành bản vẽ sãn xuất cho các tổ sản xuất, thu hồi bản vẽ lỗi thời (báo cáo 1 lân / tuần) Thống kê sử dụng nguyên vật liệu chính, vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ (báo cáo 1 lần/ tuần) Scan báo cáo sản xuất các tổ (báo cáo 1 lần/ tuần) Tổng hợp, báo cáo sử dụng nguyên vật liệu chính, vật tư tiêu hao, công dụng cụ ( báo cáo 1 lần/ tháng). Báo cáo mục tiêu chất lượng ISO bộ phận sản xuất ( 1 lần/ tháng) Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ sản xuất theo các dự án (1 lần/ ngày, và khi kết thúc 1 dự án). Phối hợp các tổ tính định mức sản xuất cho các chi tiết mới theo từng công đoạn (Khi có thiết kế mới)

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, cơ khí hoặc ngành khác liên quan. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, trung thực trong công việc. Hoà đồng, phối hợp, hỗ trợ các bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng tốt nhât tiến độ giao hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN-BNN theo quy định của pháp luật Tất cả các ngày nghỉ trong năm đều có quà Thưởng tháng 13 Tăng lương theo tình hình kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company

