Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu:

- Công ty Nuôi Tôm Công Nghệ Cao Bạc Liêu, ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, TP Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hạch toán thu, chi, nhập, xuất và các nghiệp vụ kế toán khác. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và báo cáo thuế định kỳ. Đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính và kế toán của nhà nước. Theo dõi và quản lý dòng tiền, công nợ, tài sản cố định và các khoản mục khác. Phối hợp với chủ farm trong công tác lập kế hoạch tài chính và tối ưu hóa chi phí.
Hạch toán thu, chi, nhập, xuất và các nghiệp vụ kế toán khác.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và báo cáo thuế định kỳ.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính và kế toán của nhà nước.
Theo dõi và quản lý dòng tiền, công nợ, tài sản cố định và các khoản mục khác.
Phối hợp với chủ farm trong công tác lập kế hoạch tài chính và tối ưu hóa chi phí.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp. Nắm vững các quy định về kế toán, thuế. Thành thạo Excel và phần mềm kế toán thông dụng. Kỹ năng làm báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tốt. Thái độ làm việc: Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán thông dụng.
Kỹ năng làm báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tốt.
Thái độ làm việc: Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn ở miễn phí ngay tại farm, không phải lo chi phí sinh hoạt. Được đào tạo làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp khác => Tăng thu nhập Lương 7-10 triệu
Ăn ở miễn phí ngay tại farm, không phải lo chi phí sinh hoạt.
Được đào tạo làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp khác => Tăng thu nhập
Lương 7-10 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 490 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

