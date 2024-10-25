Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD
- Bạc Liêu:
- Công ty Nuôi Tôm Công Nghệ Cao Bạc Liêu, ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, TP Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hạch toán thu, chi, nhập, xuất và các nghiệp vụ kế toán khác.
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, và báo cáo thuế định kỳ.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về tài chính và kế toán của nhà nước.
Theo dõi và quản lý dòng tiền, công nợ, tài sản cố định và các khoản mục khác.
Phối hợp với chủ farm trong công tác lập kế hoạch tài chính và tối ưu hóa chi phí.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế.
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán thông dụng.
Kỹ năng làm báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tốt.
Thái độ làm việc: Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn ở miễn phí ngay tại farm, không phải lo chi phí sinh hoạt.
Được đào tạo làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp khác => Tăng thu nhập
Lương 7-10 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RYL FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
