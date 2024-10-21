Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: TP Pleiku ...và 11 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm chăm sóc, bán hàng cho các nhà thuốc tại địa bàn phụ trách.

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng của Công ty đến các Nhà thuốc, các khách hàng trực tiếp và Tư vấn viên trên địa bàn.

- Báo cáo đánh giá về thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Nắm bắt rõ yêu cầu và có kế hoạch hoàn thành tốt các chỉ tiêu bán hàng từ công ty: Doanh số, độ bao phủ thị trưởng, sản phẩm...

- Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi... Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và khả năng thuyết phục. Tiếp thu nhanh, có khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt với các nhà thuốc phụ trách Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, chịu khó. Có khả năng làm việc độc lập, biết phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh và thị trường Sử dụng điện thoại hệ điều hành Android (Oppo, Samsung, Realmi,..)

Nam nữ yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi...

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và khả năng thuyết phục.

Tiếp thu nhanh, có khả năng tạo dựng mối quan hệ tốt với các nhà thuốc phụ trách

Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, chịu khó.

Có khả năng làm việc độc lập, biết phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh và thị trường

Sử dụng điện thoại hệ điều hành Android (Oppo, Samsung, Realmi,..)

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + phụ cấp: 7.5tr (không phụ thuộc ds) + thưởng ds. Tổng thu nhập từ 10-30 triệu

-Thử việc 1 tháng

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật hiện hành

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty như du lịch, nghỉ mát, tập huấn, đào tạo, cấp phát đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc, chế độ từ BCH Công đoàn công ty (cưới hỏi, ma chay, ốm đau...), được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác

- Trình dược viên được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến lên làm Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Tuệ Linh (TP Hà Nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin