Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH FACOHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH FACOHA
- Hồ Chí Minh: 75A Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Đăng, chỉnh sửa danh sách sản phẩm theo yêu cầu (đăng bán sản phẩm mới, thêm phân loại, đổi tên tiêu đề, thay ảnh sản phẩm, ...)
Triển khai các chương trình khuyến mãi: Flash Sale, Combo, Mã giảm giá,… theo kế hoạch tháng/quý.
Tối ưu traffic nội sàn, ngoại sàn nhằm tăng lượng truy cập và chuyển đổi đơn hàng.
Theo dõi và cải thiện các chỉ số vận hành quan trọng: tỷ lệ chuyển đổi, đơn trung bình, lượt hiển thị,...
Quản lý và tối ưu quảng cáo sàn: điều chỉnh ngân sách, từ khóa theo từng giai đoạn khuyến mãi.
Theo dõi số liệu và báo cáo định kỳ: hiệu quả bán hàng, hiệu suất quảng cáo, hoạt động vận hành.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công (sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng).
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, yêu thích công việc liên quan đến vận hành, đặc biệt trong lĩnh vực Thương mại điện tử.
Sử dụng cơ bản các kỹ năng văn phòng: Word, Excel (một số hàm thông dụng: if, vlookup, sum, min, max, count, average, ...)
Biết sử dụng Canva, Capcut.
Bạn là người chủ động, cầu tiến, có trách nhiệm và mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Đặc biệt bạn cần phải có tinh thần tự học hỏi liên tục, nỗ lực đạt mục tiêu công việc.
Phù hợp với Facoha nếu bạn là người: Cầu tiến – Có hoài bão – Ham học – Có trách nhiệm
Trân quý hai từ \"Đạo Đức\" và theo đuổi văn hóa học tập trọn đời.
\"Đạo Đức\"
Tại CÔNG TY TNHH FACOHA Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được học tập, tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức đào tạo, ngoài ra tham gia khoá đào tạo bên ngoài.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sẽ được trao đổi làm việc với cấp quản lý để nắm rõ lộ trình
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Tham gia cùng các hoạt động Du lịch, team building, Year End Party,…
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty gồm: Bảo hiểm, nghỉ lễ, nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FACOHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI