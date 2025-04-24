Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH FACOHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH FACOHA
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH FACOHA

Mức lương
9 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75A Trương Văn Thành, Hiệp Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 14 Triệu

Đăng, chỉnh sửa danh sách sản phẩm theo yêu cầu (đăng bán sản phẩm mới, thêm phân loại, đổi tên tiêu đề, thay ảnh sản phẩm, ...)
Triển khai các chương trình khuyến mãi: Flash Sale, Combo, Mã giảm giá,… theo kế hoạch tháng/quý.
Tối ưu traffic nội sàn, ngoại sàn nhằm tăng lượng truy cập và chuyển đổi đơn hàng.
Theo dõi và cải thiện các chỉ số vận hành quan trọng: tỷ lệ chuyển đổi, đơn trung bình, lượt hiển thị,...
Quản lý và tối ưu quảng cáo sàn: điều chỉnh ngân sách, từ khóa theo từng giai đoạn khuyến mãi.
Theo dõi số liệu và báo cáo định kỳ: hiệu quả bán hàng, hiệu suất quảng cáo, hoạt động vận hành.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công (sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng).

Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên bạn có kinh nghiệm đã vận hành thương mại điện tử (sẽ được đào tạo nếu chưa có)
Nhanh nhẹn, yêu thích công việc liên quan đến vận hành, đặc biệt trong lĩnh vực Thương mại điện tử.
Sử dụng cơ bản các kỹ năng văn phòng: Word, Excel (một số hàm thông dụng: if, vlookup, sum, min, max, count, average, ...)
Biết sử dụng Canva, Capcut.
Bạn là người chủ động, cầu tiến, có trách nhiệm và mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Đặc biệt bạn cần phải có tinh thần tự học hỏi liên tục, nỗ lực đạt mục tiêu công việc.
Phù hợp với Facoha nếu bạn là người: Cầu tiến – Có hoài bão – Ham học – Có trách nhiệm
Trân quý hai từ \"Đạo Đức\" và theo đuổi văn hóa học tập trọn đời.
\"Đạo Đức\"

Tại CÔNG TY TNHH FACOHA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong 1 doanh nghiệp Tử Tế với niềm tin cốt lõi: Con người là tốt đẹp, đề cao sự tự do, chủ động. Hướng tới môi trường làm việc trong Hạnh Phúc.
Quyền lợi được học tập, tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức đào tạo, ngoài ra tham gia khoá đào tạo bên ngoài.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng sẽ được trao đổi làm việc với cấp quản lý để nắm rõ lộ trình
Nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
Tham gia cùng các hoạt động Du lịch, team building, Year End Party,…
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty gồm: Bảo hiểm, nghỉ lễ, nghỉ phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FACOHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FACOHA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 50/11A Đường 79, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

