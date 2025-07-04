Tuyển Nhân viên vận hành Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Soctrip
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
Soctrip

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Soctrip

Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 400/8B

- 400/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các công ty cho thuê xe và các công ty du lịch có dịch vụ thuê xe.
Tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các đối tác mới, bao gồm cả các công ty cho thuê xe địa phương, các hãng quốc tế, và các công ty du lịch có dịch vụ thuê xe.
Phân tích hiệu suất đặt xe, tỷ lệ sử dụng xe, và phản hồi từ khách hàng để đưa ra các chiến lược tối ưu hóa doanh thu và tăng trưởng của đối tác.
Đàm phán các điều khoản hợp tác với các công ty cho thuê xe và công ty du lịch, bao gồm chi phí, điều khoản bảo hiểm, và các dịch vụ hỗ trợ thêm.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận Marketing và Sản phẩm để thiết kế các chương trình khuyến mãi và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cho dịch vụ thuê xe.
Hỗ trợ đối tác trong việc giải quyết các vấn đề về xe hỏng, bảo hiểm, tranh chấp về giá cả hoặc các sự cố liên quan đến khách hàng.
Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh của đối tác xe hơi, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài khoản, kinh doanh B2B, hoặc mối quan hệ đối tác, ưu tiên cho lĩnh vực vận tải, cho thuê xe, hoặc rail hailing.
Kỹ năng: Giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán linh hoạt, khả năng phân tích dữ liệu doanh thu và xu hướng thị trường.
Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Vận tải hoặc các ngành liên quan.
Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh (nói và viết).
Công nghệ: Hiểu biết về các hệ thống quản lý đội xe (Fleet Management System) và các công cụ hỗ trợ phân tích hiệu suất.

Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo kết quả đánh giá hiệu suất và tình hình hoạt động của công ty.
Thưởng vào các dịp lễ đặc biệt: Sinh nhật, Trung thu, Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Giải phóng miền Nam (30/4), Quốc khánh (2/9)… tùy theo tình hình kinh doanh thực tế.
Tham gia các chương trình nội bộ: Teambuilding, tiệc tất niên, tân niên và các hoạt động gắn kết đội ngũ.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc như máy tính, phần mềm và công cụ hỗ trợ theo yêu cầu công việc.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/ năm, cùng các ngày nghỉ lễ/tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Soctrip

Soctrip

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 400/8B -400/10 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

