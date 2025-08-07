Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh ...và 3 địa điểm khác, Quận 1

Xây dựng, quản lý và vận hành gian hàng trên Tiktok shop và Shopee.

Nghiên cứu thị trường, tổ chức và tham gia các chiến dịch từ sàn.

Chạy quảng cáo bán hàng, phân tích các chỉ số bán hàng và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề.

Phối hợp team Marketing để sản xuất và đăng tải nội dung, hình ảnh, video bán hàng, livestream bán hàng phù hợp;

Thiết lập và tối ưu shop nhằm đẩy mạnh doanh số và tăng uy tín thương hiệu cho sản phẩm công ty.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan như E-commerce, Kinh tế...

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tiễn vận hành các sàn TMĐT như shopee, tiktok, lazada..

Tiếng trung có thể dùng để giao tiếp trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng

Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12,000,000 VND – 18,000,000 VND + Hoa hồng (thương lượng theo năng lực ứng viên)

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và quy định Luật lao động: tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, nghỉ phép có lương, quà tặng sinh nhật..

Thanh toán lương đúng hạn, lương tháng 13.

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung/Anh hàng ngày.

