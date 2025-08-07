Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh ...và 3 địa điểm khác, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Xây dựng, quản lý và vận hành gian hàng trên Tiktok shop và Shopee.
Nghiên cứu thị trường, tổ chức và tham gia các chiến dịch từ sàn.
Chạy quảng cáo bán hàng, phân tích các chỉ số bán hàng và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề.
Phối hợp team Marketing để sản xuất và đăng tải nội dung, hình ảnh, video bán hàng, livestream bán hàng phù hợp;
Thiết lập và tối ưu shop nhằm đẩy mạnh doanh số và tăng uy tín thương hiệu cho sản phẩm công ty.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan như E-commerce, Kinh tế...
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tiễn vận hành các sàn TMĐT như shopee, tiktok, lazada..
Tiếng trung có thể dùng để giao tiếp trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng
Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 12,000,000 VND – 18,000,000 VND + Hoa hồng (thương lượng theo năng lực ứng viên)
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và quy định Luật lao động: tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, nghỉ phép có lương, quà tặng sinh nhật..
Thanh toán lương đúng hạn, lương tháng 13.
Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội sử dụng tiếng Trung/Anh hàng ngày.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAGIN MEDIA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
