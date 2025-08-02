Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/09/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi , Q2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch bán hàng & tiếp thị trực tuyến theo từng tháng/quý, phù hợp thù địch chuyên ngành trang sức & quà tặng cao cấp .
Triển khai & theo dõi các chương trình khuyến mãi, Flash Sale, Livestream, TikTok Ads, Shopee Ads.
Phân tích dữ liệu kinh doanh: doanh số, tỷ lệ chuyển đổi, hành vi khách hàng, cạnh tranh → đề xuất giải pháp tăng trưởng.
Kết hợp với đội Media & Marketing để sản xuất nội dung (hình ảnh, video, phát trực tiếp) thu hút khách hàng.
Quản lý vận hành đơn hàng: kiểm tra tồn kho, phân phối kho vận – chăm sóc khách hàng để đảm bảo trải nghiệm mua sắm tốt.
Xử lý khiếu nại/phản hồi từ khách hàng, duy trì chỉ số hoạt động gian hàng ở mức cao (chat, rating, giao hàng, vi phạm...).
Cập nhật & áp dụng để đáp ứng các thay đổi, chính sách, hướng mới từ TikTok Shop, Shop.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm vận hành gian hàng TMĐT, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trang sức, thời trang, phụ kiện hoặc mỹ phẩm cao cấp Tối ưu .
Tìm hiểu sâu về cơ chế hoạt động và hiển thị thuật toán của TikTok Shop & Shop.
Thành phần sâu các công cụ phân tích dữ liệu (Shopee Business Insights, TikTok Seller Center, Excel/Google Data Studio).
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads và phân phối bán hàng trực tiếp.
Kỹ năng quản lý thời gian, tư duy phân tích, xử lý vấn đề tốt.
Năng động, chịu áp lực doanh nghiệp, có định hướng gắn bó dài hạn.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong ngành hàng cao cấp, sản phẩm có giá trị, biên lợi nhuận tốt.
Cơ hội trở thành Trưởng nhóm vận hành TMĐT hoặc Quản lý kinh doanh trực tuyến toàn quốc .
Được hỗ trợ tham gia khóa đào tạo nâng cao kỹ năng vận hành TMĐT và tiếp thị kỹ thuật số.
Hưởng đầy đủ chế độ: Bệnh, lễ tết, du lịch thường niên.
Môi trường trẻ trung, sáng tạo, hướng dẫn kết quả, đề cao hiệu quả cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thạnh Mỹ Lợi, Q2 , TP.Hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

