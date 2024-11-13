Tuyển Game Development Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Tuyển Game Development Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI

Game Development

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Development Tại Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Development Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phụ trách vận hành các sản phẩm game trúng thưởng (thể thao, xổ số...) với quy mô global.
Quản lý, giám sát và tối ưu hóa hoạt động của các trò chơi để đảm bảo hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng.
Hợp tác với các phòng ban khác để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Phân tích dữ liệu từ các hoạt động vận hành để đưa ra các quyết định chiến lược, cải tiến tính năng và tăng hiệu suất.
Chuẩn bị và thực hiện các báo cáo về hiệu quả và tình trạng vận hành của sản phẩm.
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu Biết Về Thị Trường Game: Có kiến thức sâu rộng về thị trường game, đặc biệt là các game trúng thưởng trên quy mô global
Kinh Nghiệm Vận Hành Game: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong vận hành hoặc quản lý sản phẩm game trúng thưởng như thể thao, xổ số, hoặc các trò chơi tương tự.
Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt: Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Công ty sẽ đào tạo thêm.
Khả Năng Làm Việc Ngoài Giờ: Linh hoạt trong thời gian làm việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu công việc.
Kỹ Năng Phân Tích Dữ Liệu: Biết sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu, có thể đưa ra nhận định và báo cáo dựa trên dữ liệu.

Tại Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 25.000.000đ
Được đào tạo nâng cao kỹ năng mềm như giao tiếp, tiếng Anh, v.v..
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về vận hành game, sử dụng các công cụ hiện đại như Power BI, Tableau để phân tích dữ liệu, v.v..
Có cơ hội học hỏi, tham gia các buổi tranning đến từ chuyên gia, nhà cung cấp game quốc tế là đối tác của công ty
Được hỗ trợ và định hướng trực tiếp từ các quản lý và ban lãnh đạo công ty, giúp xây dựng lộ trình phát triển cá nhân rõ ràng và đúng hướng
Hưởng các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI

Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-van-hanh-thu-nhap-toi-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job248241
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Social Media Executive thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Horus Productions
Tuyển Game thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Horus Productions
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Business Development thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Business Development thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Bảo hiểm PVI
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HAY HAY GLOBAL
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Tuyển Engineer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Social Media Executive thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Horus Productions
Tuyển Game thu nhập 12 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Horus Productions
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI
Tuyển Nhân Viên Vận Hành thu nhập Tới 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Business Development thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Business Development thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất