Tuyển Game Development Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Game Development Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phụ trách vận hành các sản phẩm game trúng thưởng (thể thao, xổ số...) với quy mô global.

Quản lý, giám sát và tối ưu hóa hoạt động của các trò chơi để đảm bảo hiệu quả vận hành và trải nghiệm người dùng.

Hợp tác với các phòng ban khác để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phân tích dữ liệu từ các hoạt động vận hành để đưa ra các quyết định chiến lược, cải tiến tính năng và tăng hiệu suất.

Chuẩn bị và thực hiện các báo cáo về hiệu quả và tình trạng vận hành của sản phẩm.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu Biết Về Thị Trường Game: Có kiến thức sâu rộng về thị trường game, đặc biệt là các game trúng thưởng trên quy mô global

Kinh Nghiệm Vận Hành Game: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong vận hành hoặc quản lý sản phẩm game trúng thưởng như thể thao, xổ số, hoặc các trò chơi tương tự.

Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt: Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Công ty sẽ đào tạo thêm.

Khả Năng Làm Việc Ngoài Giờ: Linh hoạt trong thời gian làm việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu công việc.

Kỹ Năng Phân Tích Dữ Liệu: Biết sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu, có thể đưa ra nhận định và báo cáo dựa trên dữ liệu.

Tại Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 25.000.000đ

Được đào tạo nâng cao kỹ năng mềm như giao tiếp, tiếng Anh, v.v..

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về vận hành game, sử dụng các công cụ hiện đại như Power BI, Tableau để phân tích dữ liệu, v.v..

Có cơ hội học hỏi, tham gia các buổi tranning đến từ chuyên gia, nhà cung cấp game quốc tế là đối tác của công ty

Được hỗ trợ và định hướng trực tiếp từ các quản lý và ban lãnh đạo công ty, giúp xây dựng lộ trình phát triển cá nhân rõ ràng và đúng hướng

Hưởng các phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Cổ phần Giải pháp Quốc Tế IDDI

