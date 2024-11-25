Tuyển Game Development CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 127 Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Game Development Với Mức Lương Thỏa thuận

・Server-side development for new app game (iOS/Android)

Client uses Unity

・Development using PHP (CodeIgniter) and Node.js

・API development, Database (DB) design and logic design

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

・Over 3 years of experience in server-side game development.

・Proficiency in overall server-side design.

・Mastery of overall design.

PREFERRED SKILLS:

・Experience in game development using Unity.

・Experience in MMO (Massively Multiplayer Online) development.

・Experience in real-time game development using Node.js.

・Leadership experience

・Basic English for working

・Languages and Environment Used in the Project: PHP (CodeIgniter), Unity (C++), Node.js

・Databases: MySQL, MongoDB

・Other Tools: Redis

Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

・Thưởng tháng thứ 13

・Thưởng nhân viên chuyên cần mỗi tháng

・Thưởng nhân viên đạt hiệu suất tốt mỗi quý

・Tiền mừng sinh nhật, mừng cưới, mừng sinh em bé...

・Tổ chức Event, Party, quà mừng v.v vào các dịp lễ

・Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt Happy Friday mỗi tuần

・Review lương định kỳ mỗi năm

・Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện

・Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

