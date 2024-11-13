Tuyển Game Development CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Development Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Game Development Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các đối tác chiến lược, Phụ trách nghiên cứu, phát triển quan hệ thị trường Games.
Mở rộng mạng lưới đối tác bằng cách tiếp cận với các đối tác khu vực, toàn cầu
Trao đổi thông tin, đàm phán điều kiện hợp tác
Xây dựng và phát triển về hình ảnh của sản phẩm và công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung lưu loát, nhanh nhẹn, xuất sắc trong giao tiếp
Năng động và sáng tạo trong công việc
Có kinh nghiệm tại các vị trí sale B2B hoặc business development
Từng có kinh nghiệm làm trong các ngành công nghệ như game, app...là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen Funtime, Vé gửi xe free.
Thưởng Wow Award, Supper Funner hàng tháng/quý (giải thưởng cho cá nhân/team xuất sắc)
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, cầu lông, thư viện đọc sách...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
