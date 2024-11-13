Tuyển Game Development CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các đối tác chiến lược, Phụ trách nghiên cứu, phát triển quan hệ thị trường Games.

Mở rộng mạng lưới đối tác bằng cách tiếp cận với các đối tác khu vực, toàn cầu

Trao đổi thông tin, đàm phán điều kiện hợp tác

Xây dựng và phát triển về hình ảnh của sản phẩm và công ty

Tiếng Trung lưu loát, nhanh nhẹn, xuất sắc trong giao tiếp

Năng động và sáng tạo trong công việc

Có kinh nghiệm tại các vị trí sale B2B hoặc business development

Từng có kinh nghiệm làm trong các ngành công nghệ như game, app...là một lợi thế

Lương thỏa thuận theo năng lực

Trợ cấp ăn trưa bằng coupon (giá trị 40k/ngày) qua ví điện tử của công ty tại canteen Funtime, Vé gửi xe free.

Thưởng Wow Award, Supper Funner hàng tháng/quý (giải thưởng cho cá nhân/team xuất sắc)

Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)

Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe 24/7 (cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)

Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty

Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)

Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, cầu lông, thư viện đọc sách...

