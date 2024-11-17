Tuyển Game Development Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Game Development Tại Công ty TNHH Horus Productions
- Hà Nội: CT2
- D VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Game Development Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
1. Tối ưu eCPM trên các Ad Mediation
Ad Mediation là một giải pháp kiếm tiền từ App cho phép quản lý và tối ưu doanh thu từ nhiều Ad network trên cùng một App.
Sử dụng các Ad Mediation như MAX mediation, ironSoure Mediation, Admob Mediation,...
Phân tích App, dòng App để thiết lập Waterfall gồm các ID của các Ad network có eCPM tốt và chiếm nhiều lượt hiển thị.
Phân tích dữ liệu từ Ad Mediation, thiết lập A/B testing nhằm cải tiến, đổi mới Waterfall từ đó tối ưu eCPM tốt hơn.
2. Tối ưu kịch bản khai thác quảng cáo trên sản phẩm
Đánh giá hiệu quả các kịch bản khai thác trong app cùng product team.
Cùng designer lên ý tưởng và thực hiện các kịch bản khai thác quảng cáo
Đảm bảo chất lượng trải nghiệm người dùng.
3. Phối hợp cùng Marketing Team
Đánh giá hiệu quả khai thác người dùng trên các Ad network khác nhau
Phân tích tập người dùng phù hợp và lên kế hoạch đưa sản phẩm lên đứng Top Global
Đưa ra các bài toán gặp phải khi tối ưu eCPM, kịch bản khai thác, tập user, doanh thu quảng cáo
Đóng góp ý tưởng và giải quyết những bài toán gặp phải
4. Làm việc với các đối tác Ad Network: Google, Admob, Facebook, Unity, ironSource, Applovin,...
Phối hợp với các đối tác để áp dụng các phương án tối ưu cho từng mạng quảng cáo
Cập nhật, thử nghiệm liên tục các tính năng mới, thị trường mới của các mạng quảng cáo
Giải quyết các vấn đề phát sinh như quảng cáo bị lỗi, quảng cáo vi phạm chính sách chung của các nền tảng
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đam mê làm các App/Game thị trường Global
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trên Google Ad Manager Platform
Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp bằng tiếng Anh
Cẩn trọng, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
Ưu tiên ứng viên có background Toán, Tin, Marketing, Kinh tế
Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...
Review năng lực định kỳ 6 tháng/ lần
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hoà đồng, sáng tạo, năng động
Du lịch, nghỉ mát, team building,...hằng năm
Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại. Case xịn + 2 màn hình, server và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions
