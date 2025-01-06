Tuyển Nhân viên văn phòng Odyssey International School làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc

1. Nhiệm vụ chính (Must-have):

• Tư vấn tuyển sinh: Giới thiệu chương trình học, dịch vụ và chính sách

của trường, đặc biệt hướng tới cộng đồng người Hàn Quốc.

• Hỗ trợ nhập học: Hướng dẫn và đồng hành cùng phụ huynh trong quá

trình hoàn tất thủ tục.

• Xây dựng cộng đồng: Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các gia

đình Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế tại địa phương.

• Tổ chức sự kiện: Hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh dành riêng cho

phụ huynh Hàn Quốc.

• Nghiên cứu thị trường: Thu thập thông tin thị trường giáo dục Hàn

Quốc, đề xuất cải tiến chiến lược tuyển sinh.