Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: 531 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, báo giá dịch thuật cho khách
Viết biên lai thu tiền,
Gửi tài liệu về bộ phận chuyên môn
Kiểm tra và gửi lại tài liệu cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có tinh thần học hỏi, năng động, nhanh nhẹn
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm ( sẽ được đào tạo khi vào làm)

Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, làm việc lâu dài, ổn định.
Phúc lợi hấp dẫn, được tham gia đóng BHXH theo quy định
Môi trường văn phòng làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z

Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

