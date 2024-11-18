Tuyển Nhân Viên Văn Phòng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 531 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, báo giá dịch thuật cho khách

Viết biên lai thu tiền,

Gửi tài liệu về bộ phận chuyên môn

Kiểm tra và gửi lại tài liệu cho khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có tinh thần học hỏi, năng động, nhanh nhẹn

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm ( sẽ được đào tạo khi vào làm)

Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, làm việc lâu dài, ổn định.

Phúc lợi hấp dẫn, được tham gia đóng BHXH theo quy định

Môi trường văn phòng làm việc sạch sẽ, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.