Tuyển Trợ lý kinh doanh Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32/83 Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng tại showroom
Tư vấn các nguồn khách hàng từ fanpage, website, shopee,
Xử lý các đơn hàng
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới từ các nguồn khác (đăng bài trên trang cá nhân, hội nhóm,...)
Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ, công nghệ và thị trường.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, QTKD, marketing,...
ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện, điện tử, viễn thông hoặc bán hàng cho các chuỗi điện máy, điện tử,...
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Ưu tiên ứng viên Nữ, có ngoại hình
Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm, công nghệ.
Độ tuổi từ 22 tuổi - 28 tuổi

Tại Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM

Công TY TNHH CÔNG NGHỆ MAXCOM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 32/83 BùiĐình Túy, Phường 12, Quận BìnhThạnh, Hò Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

