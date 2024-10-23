Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP VINTECH VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Lô 98 Kcn Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên lạc với các bộ phận liên quan, thu thập số liệu chứng từ xnk Theo dõi, cập nhật, làm chứng từ thanh toán Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ vận tải Lưu trữ, sắp xếp và chuyển giao chứng từ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên Giới tính: Nữ - Tốt nghiệp từ Cao đẳng Có tinh thần học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP VINTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực. Thưởng hiệu quả. BHXH, BHYT. Nghỉ phép năm. Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP VINTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.