Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP VINTECH VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP VINTECH VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: Lô 98 Kcn Long Giang, Tân Lập 1, Tân Phước
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên lạc với các bộ phận liên quan, thu thập số liệu chứng từ xnk
Theo dõi, cập nhật, làm chứng từ thanh toán
Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ vận tải
Lưu trữ, sắp xếp và chuyển giao chứng từ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên Giới tính: Nữ - Tốt nghiệp từ Cao đẳng Có tinh thần học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Giới tính: Nữ - Tốt nghiệp từ Cao đẳng
Có tinh thần học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP VINTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực. Thưởng hiệu quả. BHXH, BHYT. Nghỉ phép năm. Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng hiệu quả. BHXH, BHYT. Nghỉ phép năm.
Các chế độ và chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN ỐNG THÉP VINTECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
