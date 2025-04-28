Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: 210 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chủ động tìm kiếm, xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

Tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Theo dõi và chăm sóc hồ sơ khách hàng, thuyết phục tham gia thi xếp lớp và ghi danh nhằm hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh (KPI).

Cập nhật và thông báo đến học viên và phụ huynh về các chương trình ngoại khóa, hội thảo và thông tin du học để tăng cường sự gắn kết với học viên hiện tại và thu hút học viên mới.

Tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức tại cơ sở hoặc bên ngoài.

Thực hiện các công việc hành chính và thu ngân liên quan.

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo sự phân công từ cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm lương cứng và thưởng KPI

Được trang bị sẵn thiết bị làm việc (đồng phục, laptop,..)

Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13.

Khám sức khỏe hằng năm.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn.

Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại.

Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học)

Hoạt động staff outing, team building sôi nổi thường niên.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và 12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.