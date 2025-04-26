Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang: 246 Hùng Vương, Long Khánh ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chủ động liên hệ với học viên tiềm năng từ danh sách do phòng Marketing cung cấp, tư vấn và giới thiệu các khóa học Tiếng Anh
Chăm sóc, hỗ trợ học viên tiềm năng, khuyến khích tái đăng ký khóa học, đồng thời thu thập phản hồi để nâng cao chất lượng đào tạo.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài cơ sở.
Công tác hành chính và thu ngân.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu nam/nữ độ tuổi từ: 22-30
Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các vị trí Sales, Telesales, CSKH,... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục
Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt. Giọng nói chuẩn, rõ ràng
Siêng năng, chủ động, ham học hỏi, khả năng làm việc dưới áp lực, mindset sale tốt
Thời gian làm việc theo ca xoay (có ca tối và cuối tuần)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn;
Hưởng lương 100% trong thời gian thử việc;
Được trang bị laptop và các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc;
Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học);
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiện đại nhất;
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn;
Cơ hội thăng tiến và phát triển cao;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (Full lương)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
