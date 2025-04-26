Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: 246 Hùng Vương, Long Khánh ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chủ động liên hệ với học viên tiềm năng từ danh sách do phòng Marketing cung cấp, tư vấn và giới thiệu các khóa học Tiếng Anh

Chăm sóc, hỗ trợ học viên tiềm năng, khuyến khích tái đăng ký khóa học, đồng thời thu thập phản hồi để nâng cao chất lượng đào tạo.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và hội thảo được tổ chức trong và ngoài cơ sở.

Công tác hành chính và thu ngân.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu nam/nữ độ tuổi từ: 22-30

Ứng viên tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong các vị trí Sales, Telesales, CSKH,... Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành giáo dục

Khả năng nắm bắt tâm lý, thuyết phục khách hàng tốt. Giọng nói chuẩn, rõ ràng

Siêng năng, chủ động, ham học hỏi, khả năng làm việc dưới áp lực, mindset sale tốt

Thời gian làm việc theo ca xoay (có ca tối và cuối tuần)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn;

Hưởng lương 100% trong thời gian thử việc;

Được trang bị laptop và các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc;

Học bổng tiếng anh cho bản thân & người thân (không giới hạn khóa học);

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và hiện đại nhất;

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn;

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao;

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN (Full lương)

