Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu thu nhập Trên 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nam

CÔNG TY TNHH VIN GEM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 11 Triệu

- Chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu nguyên vật liệu, sắp xếp việc vận chuyển nguyên vật liệu về nhà máy;
- Sắp xếp kế hoạch xuất hàng theo yêu cầu đặt hàng của khách hàng;
- Theo dõi quá trình vận chuyển và giao sản phẩm, đồng thời hoàn thành tờ khai hải quan xuất khẩu và xử lý giấy chứng nhận;
- Thường xuyên sắp xếp chứng từ, vật tư xuất nhập khẩu, cải tiến hệ thống quản lý xuất nhập khẩu.

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học,
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kinh nghiệm XNK: 2 năm trở lên
- Tư duy rõ ràng, làm việc có tổ chức, tinh thần trách nhiệm cao;
- Sử dụng thành thạo phần mềm khai báo hải quan và phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương + thưởng. Tăng lương hàng năm theo quy định của Nhà nước
- Được hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước, đóng bảo hiểm, thưởng hiệu quả công việc, nghỉ lễ tết, ....
- Làm việc trong môi trường gia năng động, coi trọng năng lực của nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIN GEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

