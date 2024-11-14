Tuyển Product Management TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 ngõ 82 phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Hỗ trợ thực hiện và phối hợp tham gia công tác tổng hợp, chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành yêu cầu chức năng phần mềm bàn giao cho đội thiết kế, phát triển sản phẩm.

Hỗ trợ thực hiện và phối hợp tham gia công tác kiểm tra chất lượng phần mềm, tính năng đã phù hợp với nghiệp vụ trước khi bàn giao cho khách hàng.

Hỗ trợ thực hiện và phối hợp tham gia công tác tài liệu hóa, mô tả URD sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin/Toán-Tin hoặc tương đương.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm.

Có kinh nghiệm giao tiếp khách hàng, kỹ năng bao quát tổng hợp.

Có tư duy phân tích hệ thống, tư duy logic, kỹ năng lập luận và phản biện.

Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Net: 12 triệu/tháng.

Thưởng vào các ngày Lễ, Tết trong năm.

Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Có cơ hội trở thành Chuyên viên chính thức của Trung tâm TC&TK MobiFone (Tổng thu nhập NET năm đầu tiên 250tr/năm).

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện cùng các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực: Phát triển phần mềm, OS, Database,...

Cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Phỏng vấn đi làm ngay, không thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM TÍNH CƯỚC VÀ THANH KHOẢN MOBIFONE - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin