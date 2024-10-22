Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viconship, 6 - 8 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Quận 4 - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Tìm kiếm, tuyển dụng và quản lý đội ngũ cộng tác viên bảo hiểm phi nhân thọ online theo chỉ tiêu được giao; Phối hợp với đội ngũ hỗ trợ kinh doanh của công ty để triển khai các hoạt động/ chương trình thúc đẩy bán; Hướng dẫn đội nhóm cộng tác viên sử dụng ứng dụng IZIon24 Agent và giải đáp thắc mắc; Đảm bảo kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu được giao; Nghiên cứu xu hướng thị trường để tìm cơ hội kinh doanh cho đội ngũ; Báo cáo, phản hồi lại tiến độ tuyển dụng và kinh doanh cho cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan kinh doanh, tư vấn bảo hiểm Có kinh nghiệm về bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý hoặc Bancassurance là một lợi thế Sử dụng thành thạo smart phone Tự trang bị thiết bị làm việc (máy vi tính, điện thoại smart phone, internet) Khu vực làm việc: Hồ Chí Minh và Miền Tây

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 15 ngày phép/năm BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 12 ngày nghỉ bệnh/năm (áp dụng sau 2 tháng thử việc) Địa điểm làm việc linh hoạt (áp dụng khu vực ngoài HCM) Phụ cấp đi lại: 2.000.000đ/tháng Thưởng theo doanh số (liên hệ để nhận chương trình thưởng) Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (nghỉ 2 ngày Thứ 7 giữa tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life

