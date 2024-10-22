Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Viconship, 6
- 8 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Quận 4
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Tìm kiếm, tuyển dụng và quản lý đội ngũ cộng tác viên bảo hiểm phi nhân thọ online theo chỉ tiêu được giao;
Phối hợp với đội ngũ hỗ trợ kinh doanh của công ty để triển khai các hoạt động/ chương trình thúc đẩy bán;
Hướng dẫn đội nhóm cộng tác viên sử dụng ứng dụng IZIon24 Agent và giải đáp thắc mắc;
Đảm bảo kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu được giao;
Nghiên cứu xu hướng thị trường để tìm cơ hội kinh doanh cho đội ngũ;
Báo cáo, phản hồi lại tiến độ tuyển dụng và kinh doanh cho cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan kinh doanh, tư vấn bảo hiểm
Có kinh nghiệm về bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý hoặc Bancassurance là một lợi thế
Sử dụng thành thạo smart phone
Tự trang bị thiết bị làm việc (máy vi tính, điện thoại smart phone, internet)
Khu vực làm việc: Hồ Chí Minh và Miền Tây
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
15 ngày phép/năm
BHXH, BHYT, BHTN
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân
12 ngày nghỉ bệnh/năm (áp dụng sau 2 tháng thử việc)
Địa điểm làm việc linh hoạt (áp dụng khu vực ngoài HCM)
Phụ cấp đi lại: 2.000.000đ/tháng
Thưởng theo doanh số (liên hệ để nhận chương trình thưởng)
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (nghỉ 2 ngày Thứ 7 giữa tháng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Ideal Life
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
