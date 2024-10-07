Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/5T đường Bà điểm 4, xã Bà điểm, Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Area Sale Manager _South (Quản lý bán hàng Miền Nam_GT)

Lên lịch thăm viếng/ liên hệ khách hàng hàng tháng để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ khách hàng/ tạo mối quan hệ bền vững lâu dài với Khách hàng.

Đề xuất và đại diện công ty thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm tạo mối quan hệ tốt với khách hàng

Đề xuất phương án/ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ sản phẩm/ nhận diện thương hiệu sản phẩm trên mỗi khu vực phụ trách theo nguồn lực phân bổ của phòng ban

Đề xuất/ triển khai POSM tăng độ nhận diện sản phẩm công ty một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất

Giám sát các hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của các chương trình thực hiện trên địa bàn

Lập kế hoạch doanh số, phương án thực hiện chỉ tiêu phù hợp thực tế thị trường/ mục tiêu công ty với tính khả thi cao nhất

Dự trù (Forecast) sản lượng tiêu thụ trên địa bàn phụ trách hàng tháng, quý

Đảm bảo nhân viên hoạt động hiệu quả theo quy định công ty

Hỗ trợ tuyển dụng/ đạo tạo/ giám sát/ đánh giá nhân viên trong việc thực hiện chỉ tiêu và các hoạt động hỗ trợ bán hàng

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học

• Ít nhất kinh nghiệm 3 năm tại các vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành FMCG, kênh GT, đặc biệt ngành thực phẩm

• Microsoft office: Thành thạo excel, power point

• Tiếng Anh giao tiếp là điểm cộng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh Thưởng doanh thu Đóng BHXH, BHYT... theo quy định Teambuilding hằng năm Sinh nhật, hiếu hỉ, Lễ, Tết : từ 500-1tr/NV Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày Môi trường XANH - SẠCH - ĐẸP - THỊNH VƯỢNG Được đào tạo, huấn luyện với cấp quản lí dày dặn kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC

