Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
- Hồ Chí Minh: UOA TOWER, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
1. Chịu trách nhiệm hỗ trợ chiến lược phát triển nhân lực theo kế hoạch chiến lược và phát triển kinh doanh của công ty.
2. Chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng, đào tạo, chế độ đãi ngộ và quản lý quan hệ nhân viên hàng ngày của công ty.
3. Chịu trách nhiệm xây dựng quy chế nhân sự và hành chính của công ty, đồng thời giám sát việc thực hiện và triển khai.
4. Chịu trách nhiệm thiết lập quy trình công việc nhân sự và hành chính, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.
5. Chịu trách nhiệm về công tác hỗ trợ và quản lý hành chính hàng ngày của công ty, bao gồm: tiếp đón khách, quản lý xe cộ, đảm bảo văn phòng, quản lý hậu cần, v.v.
6. Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý đội ngũ hành chính nhân sự, nâng cao năng lực làm việc và kết quả giao nộp của đội ngũ.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu: Tiếng Trung giao tiếp tốt HSK 5-6
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội, marketing
- Kỹ năng lãnh đạo và lập kế hoạch
- Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lễ tết
- Team Building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI