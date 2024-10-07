Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SETSAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

1. Chịu trách nhiệm hỗ trợ chiến lược phát triển nhân lực theo kế hoạch chiến lược và phát triển kinh doanh của công ty.

2. Chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng, đào tạo, chế độ đãi ngộ và quản lý quan hệ nhân viên hàng ngày của công ty.

3. Chịu trách nhiệm xây dựng quy chế nhân sự và hành chính của công ty, đồng thời giám sát việc thực hiện và triển khai.

4. Chịu trách nhiệm thiết lập quy trình công việc nhân sự và hành chính, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

5. Chịu trách nhiệm về công tác hỗ trợ và quản lý hành chính hàng ngày của công ty, bao gồm: tiếp đón khách, quản lý xe cộ, đảm bảo văn phòng, quản lý hậu cần, v.v.

6. Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý đội ngũ hành chính nhân sự, nâng cao năng lực làm việc và kết quả giao nộp của đội ngũ.