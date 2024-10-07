Tuyển Phó Phòng Kế Toán thu nhập 17 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP
- Hồ Chí Minh: Toà nhà Jabes 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 22 Triệu
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán, sổ sách, quy trình thanh toán, chứng từ thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí trong tháng,...
Chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán, điều phối các nguồn tiền đảm bảo cân đối luân chuyển của dòng tiền.
Chịu trách nhiệm hạch toán chi tiết một số phần hành kế toán: Lương, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, ...
Kiểm tra các báo cáo tài chính thu chi tại các dự án công ty quản lý để công bố niêm yết công khai cho các chủ sở hữu.
Tư vấn pháp lý về các hoạt động tài chính cho các chủ sỡ hữu tại dự án mà công ty đang quản lý.
Thay mặt công ty quản lý phát hành các báo cáo tài chính thu chi tại các dự án công ty quản lý để công bố niêm yết công khai cho các chủ sở hữu.
Chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo quản trị.
Làm việc với các phòng/ban liên quan, cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến Thuế, các cơ quan chức năng khác.
Thực hiện các công việc khác theo phân giao của Trưởng phòng
Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên
Thành thạo excel và các phần mềm kế toán phổ biến, ưu tiên fast
Có kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định tài chính hiện hành
Kỹ năng phân tích tài chính
Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, quản lý nhân sự và sắp xếp công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thương lượng
Xét tăng lương hằng năm theo năng lực
Các chế độ phúc lợi khác: Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, sinh nhật, cưới hỏi, thưởng lễ tết hàng năm,...
Thời gian làm việc: 48h/tuần, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định
Chính sách mua ưu đãi bất động sản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
