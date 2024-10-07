Tuyển Phó Phòng Kế Toán thu nhập 17 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Phó Phòng Kế Toán thu nhập 17 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Jabes 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán, sổ sách, quy trình thanh toán, chứng từ thu chi đúng chuẩn mực kế toán. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí trong tháng,... Chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán, điều phối các nguồn tiền đảm bảo cân đối luân chuyển của dòng tiền. Chịu trách nhiệm hạch toán chi tiết một số phần hành kế toán: Lương, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, ... Kiểm tra các báo cáo tài chính thu chi tại các dự án công ty quản lý để công bố niêm yết công khai cho các chủ sở hữu. Tư vấn pháp lý về các hoạt động tài chính cho các chủ sỡ hữu tại dự án mà công ty đang quản lý. Thay mặt công ty quản lý phát hành các báo cáo tài chính thu chi tại các dự án công ty quản lý để công bố niêm yết công khai cho các chủ sở hữu. Chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo quản trị. Làm việc với các phòng/ban liên quan, cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến Thuế, các cơ quan chức năng khác. Thực hiện các công việc khác theo phân giao của Trưởng phòng
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán, sổ sách, quy trình thanh toán, chứng từ thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí trong tháng,...
Chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ, hồ sơ thanh toán, điều phối các nguồn tiền đảm bảo cân đối luân chuyển của dòng tiền.
Chịu trách nhiệm hạch toán chi tiết một số phần hành kế toán: Lương, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, ...
Kiểm tra các báo cáo tài chính thu chi tại các dự án công ty quản lý để công bố niêm yết công khai cho các chủ sở hữu.
Tư vấn pháp lý về các hoạt động tài chính cho các chủ sỡ hữu tại dự án mà công ty đang quản lý.
Thay mặt công ty quản lý phát hành các báo cáo tài chính thu chi tại các dự án công ty quản lý để công bố niêm yết công khai cho các chủ sở hữu.
Chịu trách nhiệm lập báo cáo thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo quản trị.
Làm việc với các phòng/ban liên quan, cơ quan thuế các vấn đề liên quan đến Thuế, các cơ quan chức năng khác.
Thực hiện các công việc khác theo phân giao của Trưởng phòng

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên Thành thạo excel và các phần mềm kế toán phổ biến, ưu tiên fast Có kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định tài chính hiện hành Kỹ năng phân tích tài chính Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Kỹ năng giao tiếp, quản lý nhân sự và sắp xếp công việc Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 3 năm trở lên
Thành thạo excel và các phần mềm kế toán phổ biến, ưu tiên fast
Có kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định tài chính hiện hành
Kỹ năng phân tích tài chính
Cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, quản lý nhân sự và sắp xếp công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý vận hành tòa nhà văn phòng, chung cư

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thương lượng Xét tăng lương hằng năm theo năng lực Các chế độ phúc lợi khác: Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, sinh nhật, cưới hỏi, thưởng lễ tết hàng năm,... Thời gian làm việc: 48h/tuần, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định Chính sách mua ưu đãi bất động sản
Mức lương: thương lượng
Xét tăng lương hằng năm theo năng lực
Các chế độ phúc lợi khác: Ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, sinh nhật, cưới hỏi, thưởng lễ tết hàng năm,...
Thời gian làm việc: 48h/tuần, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định
Chính sách mua ưu đãi bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 63-67 An Điềm, Phường 10, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-pho-phong-ke-toan-thu-nhap-17-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job205573
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GOT IT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng tài chính Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Glazedfrog Australia Pty. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu Glazedfrog Australia Pty. Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Golden Owl Solutions Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu Golden Owl Solutions Corporation
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên tập viên Hustle Training làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hustle Training
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Taisun Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 800 USD Công ty TNHH Taisun Việt Nam
700 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vạn Sơn Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Vạn Sơn Thịnh Phát
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH THACO AUTO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Geo System Solutions Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng METKRAFT LTD. (A Division of Fisher Barton) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận METKRAFT LTD. (A Division of Fisher Barton)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Golden Mouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Golden Mouse
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Westcoast International Healthcare Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Westcoast International Healthcare Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH YEO VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH YEO VN
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Noka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Noka
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Visacoop làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Visacoop
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MENAS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục The Dragon
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI CĂN HỘ AN HOME
1 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm