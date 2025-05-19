Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tố Hữu, Lake View II, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Tiếp xúc, tư vấn khách hàng trực tiếp qua kênh offline, online.
- Lên ý tưởng thiết kế, layout, moodboard và concept 3D.
- Kiểm tra hồ sơ và chịu trách nhiệm các vấn đề hồ sơ để đúng theo concept
- Giám sát tác giả thiết kế trong quá trình thi công.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- KTS có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.
- KTS có khả năng, kinh nghiệm gặp mặt trao đổi, tư vấn trực tiếp với khách hàng.
- Có khả năng, kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các nhà thầu, đội thi công.
- Có khả năng quản lý vận hành tốt nhiều dự án cùng lúc.
- Yếu tố quan trọng là yêu nghề và tâm huyết với nghề.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 13.000.000 - 18.000.000 theo năng lực
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, nghỉ phép theo quy định của công ty
Được xét tăng lương theo thời gian và năng lực làm việc
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia các dự án lớn, đa dạng lĩnh vực và quy mô.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
