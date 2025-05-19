Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tố Hữu, Lake View II, Phường Thủ Thiêm, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

- Tiếp xúc, tư vấn khách hàng trực tiếp qua kênh offline, online.

- Lên ý tưởng thiết kế, layout, moodboard và concept 3D.

- Kiểm tra hồ sơ và chịu trách nhiệm các vấn đề hồ sơ để đúng theo concept

- Giám sát tác giả thiết kế trong quá trình thi công.

Yêu Cầu Công Việc

- KTS có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm.

- KTS có khả năng, kinh nghiệm gặp mặt trao đổi, tư vấn trực tiếp với khách hàng.

- Có khả năng, kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các nhà thầu, đội thi công.

- Có khả năng quản lý vận hành tốt nhiều dự án cùng lúc.

- Yếu tố quan trọng là yêu nghề và tâm huyết với nghề.

Quyền Lợi

Mức lương: 13.000.000 - 18.000.000 theo năng lực

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, nghỉ phép theo quy định của công ty

Được xét tăng lương theo thời gian và năng lực làm việc

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Tham gia các dự án lớn, đa dạng lĩnh vực và quy mô.

