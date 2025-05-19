Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE
Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: • 50 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới.
Tư vấn, giới thiệu dịch vụ xét nghiệm gen.
Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Phối hợp marketing tổ chức sự kiện, hội thảo.
Đạt chỉ tiêu doanh số, báo cáo kết quả định kỳ.
Cập nhật kiến thức về xét nghiệm gen, xu hướng thị trường.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Y tế, Marketing...
Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe.
1-2 năm
Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán xuất sắc.
Biết sử dụng CRM, Office, công cụ bán hàng trực tuyến.
Chủ động, cầu tiến, đam mê với ngành y tế công nghệ cao.
Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.
hoa hồng hấp dẫn
Đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
BHYT, BHXH, BHTN
Được đào tạo chuyên sâu về gen & kỹ năng bán hàng.
đào tạo chuyên sâu
Cơ hội phát triển nhanh, thăng tiến rõ ràng.
phát triển nhanh
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE
