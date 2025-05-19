Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: • 50 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tìm kiếm & phát triển khách hàng mới.

Tư vấn, giới thiệu dịch vụ xét nghiệm gen.

Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Phối hợp marketing tổ chức sự kiện, hội thảo.

Đạt chỉ tiêu doanh số, báo cáo kết quả định kỳ.

Cập nhật kiến thức về xét nghiệm gen, xu hướng thị trường.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Y tế, Marketing...

Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực y tế, xét nghiệm, chăm sóc sức khỏe.

1-2 năm

Giao tiếp, thuyết trình, đàm phán xuất sắc.

Biết sử dụng CRM, Office, công cụ bán hàng trực tuyến.

Chủ động, cầu tiến, đam mê với ngành y tế công nghệ cao.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng hấp dẫn.

Đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Được đào tạo chuyên sâu về gen & kỹ năng bán hàng.

Cơ hội phát triển nhanh, thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ GIA ĐÌNH GOOGENE

