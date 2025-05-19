Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà Mộc Gia, 92 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác điều hành và phát triển toàn diện hoạt động kinh doanh của công ty.

Tham gia xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược kinh doanh theo định hướng từng giai đoạn.

Quản lý và điều phối hoạt động của các phòng ban liên quan: Kinh doanh, Marketing, Nhân sự.

Theo dõi hiệu quả bán hàng: doanh thu, thị phần, tỉ lệ tái mua, hiệu suất nhân sự tuyến dưới.

Tổng hợp báo cáo từ các bộ phận, phân tích số liệu để hỗ trợ ra quyết định.

Trực tiếp làm việc với đội ngũ kinh doanh đưa ra chiến lược giúp thúc đẩy và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ định hướng nội dung kỹ thuật sản phẩm, phối hợp phòng kỹ thuật và marketing xây dựng tài liệu tư vấn, quảng bá.

Giám sát hoạt động chăm sóc khách hàng, phản hồi thị trường, chất lượng dịch vụ hậu mãi.

Đề xuất cải tiến sản phẩm, chính sách giá, chương trình thưởng phù hợp với từng khu vực và mùa vụ.

Quản lý chi phí kinh doanh, ngân sách marketing, hiệu quả khuyến mãi.

Tham gia tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa.

Đại diện công ty làm việc với đối tác, khách hàng lớn, cơ quan chức năng được giám đốc uỷ quyền.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Nông nghiệp, BVTV, QTKD hoặc các ngành có liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối (thuốc BVTV, phân bón...). Trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý cấp cao (Trưởng phòng / Giám đốc vùng / Phó Giám đốc...).

Có kiến thức tốt về kỹ thuật cây trồng và thị trường nông nghiệp tại Việt Nam.

Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, giao tiếp và xử lý tình huống mạnh mẽ.

Am hiểu hệ thống phân phối, xây dựng chương trình bán hàng, huấn luyện đội ngũ kinh doanh.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong công ty có mô hình kinh doanh qua đại lý – thị trường – online.

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20.000.000VNĐ- 30.000.000đ/tháng (bao gồm lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh thu).

Làm việc trong môi trường nông nghiệp hiện đại, định hướng công nghệ và phát triển bền vững.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, du lịch và các đãi ngộ khác theo quy định công ty.

Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc.

Được tham gia liên hoan, các hoạt động nhóm hằng tháng cùng team

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.

Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG XANH SEN VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.