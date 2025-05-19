Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 696 Lê Trọng Tấn, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tư vấn chăm sóc khách hàng dựa trên nguồn khách hàng công ty hỗ trợ.

- Tiếp nhận các cuộc gọi và xử lý thông tin từ Khách hàng.

- Cập nhật bảng báo giá và chính sách ưu đãi, ghi nhận ý kiến và phản hồi cho Khách hàng.

- Hỗ trợ Khách hàng làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Môi trường làm việc nhóm không áp đặt doanh số cá nhân.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính : Nam - Nữ có sức khỏe tốt

- Trình độ học vấn : Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng trở lên

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn.

- Tự tin trong giao tiếp

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản chính thức: 6 Triệu – 10 Triệu/ Tháng

- Thưởng theo hiệu quả làm việc.

- Thưởng lương tháng 13 + lễ tết + sinh nhật và các dịp lễ khác.

- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT, ...

- Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH INVEST

